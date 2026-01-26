นายกฯ ขอประชาชนมั่นใจ ไม่มีความเคลื่อนไหวประชิดชายแดน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ฝ่ายความมั่นคงรายงานสถานการณ์ชายแดนอย่างไรขณะที่การเลือกตั้งใกล้เข้ามาว่า ได้รับรายงานจากเสนาธิการทหารบก ซึ่งตนจะลงพื้นที่ตรวจชายแดน ที่จังหวัดสระแก้ว ภายใต้การดูแลของกองทัพภาคที่ 1 จะมีอะไรที่จะทำให้เกิดความมั่นใจเพื่อดูว่าจะมีอะไรที่สามารถทำให้เกิดความมั่นใจ ว่าทหารจะสามารถควบคุมสถานการณ์ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ซึ่งทางเสนาธิการทหารบก ได้รายงานถึงการขุดคูคลองของฝั่งกัมพูชา ว่าห่างจากชายแดนไทยไปไกล ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งทั้ง 2 ประเทศได้พูดคุยกันว่าสามารถทำได้ แต่ต้องไม่ให้เป็นภัยต่อกัน และไม่ใช่การเตรียมการทางการทหาร ซึ่งเสนาธิการทหารบกยืนยันว่าไม่เป็นไปตามข่าวที่มีการเสนอกัน ยังคงอยู่ในสถานการณ์ปกติ
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่า ทางกัมพูชานำกำลังมาประชิดชายแดนไทยนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ยังไม่มีความเคลื่อนไหวตรงนั้น ยืนยันจากรายงานของฝ่ายกองทัพ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชน ว่าเราได้ดำเนินการควบคุมสถานการณ์ และควบคุมพื้นที่เรียบร้อยและยังคงตรึงกำลังไว้ ซึ่งตนขอชื่นชมทหารที่ในปัจจุบันยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังชายแดนอยู่ ซึ่งก็มีความพร้อม
ขณะเดียวกัน ไทยได้มีการพูดคุยกับนานาชาติว่าประเทศไทยดำเนินการแนวทางแบบนี้ และยืนยันว่าจะไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดอันตรายต่อประชาชน ตนขอให้ความมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนจะมีความปลอดภัย