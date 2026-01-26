แถลงเตรียมฝึกคอบราโกลด์ ยกระดับเพิ่มการฝึกในห้วงอวกาศ-รับมืออาชญากรรมไซเบอร์

พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมกับนาย ฌอน เค. โอนีลล์ (SEAN K. O’NEILL) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เป็นประธาน แถลงข่าวการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 2026 (Cobra Gold 2026)
โดยนาย ฌอน เค. โอนีลล์ ขอบคุณ พล.อ.อุกฤษฎ์ ตลอดจนคณะทำงานทุกท่านที่ให้เกียรติจัดงานแถลงข่าว 2569 ในวันนี้
ในนามของประชาชนชาวอเมริกาและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ในประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และประชาชนชาวไทย ต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
พร้อมย้ำว่า ในนามของประธานาธิบดีทรัมป์ สหรัฐฯ จะรำลึกถึงพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและประเทศไทย ตลอดจนการทรงงานของพระองค์ที่ตราบไปนานเท่านาน
พร้อมระบุทหารไทยกับทหารสหรัฐฯ ได้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาในสมรภูมิ เพื่อดำรงไว้ในเสรีภาพและความมั่นคงในสันติภาพนี้
ในวันนี้ เพื่อฉลองการฝึกคลอบราโกล ซึ่งการฝึกอบรมแสดงถึงความชัดเจนของความสัมพันธ์ของไทยและสหรัฐอย่างชัดเจน เป็นการฝึกพหุภาคีครั้งที่ 15 ร่วมกับกองทัพไทยที่เป็นสภาพร่วมกับเรา การฝึกนี้ยาวนานกว่าการฝึกคนอื่น ๆ มากมาย และยาวนานหลายพันธไมตรี
ด้าน พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวว่า ช่วง 2 ถึง 3 ปีมานี้ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจ ภัยคุกคามข้ามชาติ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ ภัยไซเบอร์ สแกรมเมอร์ และภัยธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อวกาศได้กลายเป็นมิติของสนามรบสมัยใหม่ ในปีนี้เรามีความก้าวหน้าสำคัญด้วยการบูรณาการมิติใหม่ด้านการมั่นคง คือ การปฏิบัติการทางอวกาศทางเชิงรุก ที่อวกาศกลายเป็นพื้นที่ปฏิบัติการสำคัญดาวเทียมในวงโคจรได้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ปฏิบัติการที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ ในการฝึกไซเบอร์ เพราะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความมั่นคงทางทหารอย่างเดียว แต่กระทบโดยตรงต่อชีวิตประจำวันของประชาชน เช่น การโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล การหลอกลวงทางออนไลน์ การเผยแพร่ข่าวปลอมที่บ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ หรือการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางระบบการเงิน การธนาคาร ที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวัน หากถูกโจมตีหรือรบกวนความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารจะถูกทำลายลง จึงสำคัญในการยกระดับความร่วมมือในด้านต่างๆ พร้อมให้ความสำคัญกับปฏิบัติการทางมนุษยธรรมจากภัยธรรมชาติ
ทั้งนี้ ส่วนตัวเชื่อมั่นว่า ในอีก 10-20 ปีข้างหน้า เมื่อภูมิภาคนี้ได้เผชิญกับความท้าทายใหม่ รากฐานแห่งความไว้วางใจและความสามารถที่สร้างขึ้นผ่านการฝึกครั้งนี้ จะเป็นสิ่งช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤติเหล่านั้นไปได้ ความร่วมมือยังคงมีความเข้มแข็ง การฝึกนี้พิสูจน์ว่าประเทศต่างๆ สามารถทำงานร่วมกัน เพื่อเป้าหมายที่สูงสุด คือ สันติภาพ และความมั่นคงของภูมิภาค ย้ำว่าประเทศไทยเป็นชาติที่รักสงบ แต่ถึงรบเราก็พร้อมที่จะเสมอ ไม่ใช่เพื่อสร้างความขัดแย้ง แต่เพื่อรักษาสันติภาพและปกป้องอธิปไตย ความมั่นคงของประชาชนและสนับสนุนเสถียรภาพของภูมิภาค