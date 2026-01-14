xs
ราคาทองคำครั้งที่ 11 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 69,750 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.26 น. ครั้งที่ 11 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 68,950.00  บาท รับซื้อบาทละ 68,850.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 69,750.00 บาท รับซื้อบาทละ 67,477.16 บาท