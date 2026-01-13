xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 6 ลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 68,750 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 12.34 น. ครั้งที่ 6 ปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 67,950.00  บาท รับซื้อบาทละ 67,850.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 68,750.00 บาท รับซื้อบาทละ 66,491.76 บาท