ราคาทองคำครั้งที่ 5 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 68,850 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.26 น. ครั้งที่ 5 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 68,050.00  บาท รับซื้อบาทละ 67,950.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 68,850.00 บาท รับซื้อบาทละ 66,597.88 บาท