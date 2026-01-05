xs
ราคาทองคำครั้ง 10 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 66,450 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.39 น. ครั้งที่ 10 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 65,650.00  บาท รับซื้อบาทละ 65,550.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,450.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,232.92 บาท