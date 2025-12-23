xs
เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 900 บาท รูปพรรณขายออก 66,750 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.04 น. ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 900 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 65,950.00  บาท รับซื้อบาทละ 65,850.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,750.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,536.12 บาท