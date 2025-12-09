xs
ราคาทองคำครั้งที่ 3 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 64,100 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.15 น. ครั้งที่ 3 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,300.00  บาท รับซื้อบาทละ 63,200.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,928.60 บาท