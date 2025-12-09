xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 7.17 จุด มูลค่าซื้อขาย 2,383.77ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าอยู่ที่ 1,268.56 จุด ปรับขึ้น 7.17 จุด หรือ 0.57%  มูลค่าซื้อขาย 2,383.77ล้านบาท