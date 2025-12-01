xs
ทองวันนี้ปรับ 30 ครั้ง [+450] รูปพรรณขายออก 65,250 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ วันนี้ มีการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 30 ครั้ง รวมปรับขึ้นสุทธิ 450 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,350 บาท ขายออกบาทละ 64,450 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 63,065.60 บาท ขายออกบาทละ 65,250 บาท