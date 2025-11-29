สถานทูตจีนฯ ประสานฝ่ายไทยช่วยเหลือรักษาพยาบาลชาวจีนเหยียบทุ่นระเบิดที่ชายแดน

เพจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์ระบุว่า เหตุการณ์ชาวจีนได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิด บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ได้เกิดเหตุการณ์ชาวจีนรายหนึ่งเหยียบทุ่นระเบิดในบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาและได้รับบาดเจ็บ ภายหลังเกิดเหตุ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้รีบติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยโดยด่วน เพื่อประสานให้ฝ่ายไทยให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่
ขณะนี้ชาวจีนที่ได้รับการบาดเจ็บรายดังกล่าวมีอาการทรงตัว สถานเอกอัครราชทูตจีนจะยังคงติดตามประสานงานอย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาลที่ให้การรักษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย และให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ชาวจีนรายนี้ต่อไป