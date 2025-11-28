xs
ราคาทองคำครั้งที่ 9 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 64,500 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 12.22 น. ครั้งที่ 9 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,700.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,600.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,322.76 บาท