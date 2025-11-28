xs
หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 6.77 จุด มูลค่าซื้อขาย 1,335.74 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าอยู่ที่ ระดับ 1,259.48 จุด ปรับขึ้น 6.77 จุด หรือ 0.54% มูลค่าซื้อขาย 1,335.74 ล้านบาท