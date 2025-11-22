xs
หุ้นไทยเปิดภาคเช้าวันนี้ ร่วง 27.41 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 36,090.12 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (22 พ.ย.) ดัชนี set Index เปิดภาคเช้าที่ระดับ 1,254.40 จุด ลดลง 27.41 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 2.14 โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 36,090.12 ล้านบาท