ทองเปิดร่วงแรง! [-1,150] รูปพรรณขายออก 63,600 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.05 น. ราคาปรับลดลง 1,150 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 62,700 บาท ขายออกบาทละ 62,800 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 51,443.48 บาท ขายออกบาทละ 63,600 บาท