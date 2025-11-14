xs
ร่วงแรง! หุ้นไทยปิดภาคเช้า -20.07 จุด มูลค่าซื้อขาย 16,369.12 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 20.07 จุด หรือ -1.56% ที่ระดับ 1,267.37 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 16,369.12 ล้านบาท