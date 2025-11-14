สื่อมาเลย์แก้ข่าว! ยันรายงาน AOT ระบุชัดทุ่นระเบิดเป็นของใหม่

จากกรณีที่สำนักข่าวเบอร์นามา สื่อมาเลเซีย นำเสนอข่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมาเลเซีย ระบุว่า ทุ่นระเบิดที่ตรวจพบในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา เป็นทุ่นระเบิดเก่านั้น
ล่าสุด พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า เป็นการนำเสนอข่าวที่ผิดพลาดของสำนักข่าวเบอร์นามา จนทำให้สื่อไทยและสื่อกัมพูชานำมาเสนอข่าวจนเกิดความผิดพลาด ซึ่งปัจจุบันได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว
ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบจากเอกสารรายงานของ AOT ก็พบว่า มีการระบุว่า "เป็นทุ่นระเบิดที่วางใหม่" จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าเหตุการณ์ผิดพลาดดังกล่าวเป็นเรื่องของการนำเสนอข่าวที่ผิดพลาดอย่างแน่นอน