xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองเปิดปรับลด [-600] รูปพรรณขายออก 64,950 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.00 น. ราคาทองปรับลดลง 600 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,050 บาท ขายออกบาทละ 64,150 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,762.40 บาาท ขายออกบาทละ 64,950 บาท