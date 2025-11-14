xs
เงินบาทเปิดเช้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อย ที่ระดับ 32.37 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (14 พ.ย.) ที่ระดับ 32.37 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากระดับปิดวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 32.30 บาทต่อดอลลาร์