ปิดตลาดฯ หุ้นไทย +2.63 จุด มูลค่าซื้อขาย 34,627.43 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 2.63 จุด หรือ +0.20% ที่ระดับ 1,287.44 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 34,627.43 ล้านบาท