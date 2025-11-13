xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดภาคเช้า +3.14 จุด มูลค่าซื้อขาย 19,795.26 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 3.14 จุด หรือ +0.24% ที่ระดับ 1,287.95 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 19,795.26 ล้านบาท