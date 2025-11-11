xs
หุ้นไทยปิดตลาดร่วง 5.79 จุด มูลค่าการซื้อขาย 32,340.64 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดอยูระดับ 1,300.47 จุด ลดลง 5.79 จุด หรือ 0.44% มูลค่าการซื้อขาย 32,340.64 ล้านบาท 