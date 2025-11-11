xs
ทองปรับแล้ว 7 ครั้ง [+1,150] รูปพรรณขายออก 64,400 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 11.30 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 7 ครั้ง รวมปรับขึ้นสุทธิ 1,150 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 63,500 บาท ขายออกบาทละ 63,600 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,231.80 บาท ขายออกบาทละ 64,400 บาท