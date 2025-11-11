xs
ราคาทองเปิดพุ่ง! [+950] รูปพรรณขายออก 64,200 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.04 น. ราคาทองปรับเพิ่มขึ้น 950 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 63,300 บาท ขายออกบาทละ 63,400 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,034.72 บาท ขายออกบาทละ 64,200 บาท