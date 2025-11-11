xs
เงินบาทเปิดเช้านี้ 'ทรงตัว' ที่ระดับ 32.35 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (11พ.ย.) ที่ระดับ 32.35 บาทต่อดอลลาร์ ทรงตัว ไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปิดวันที่ผ่านมา