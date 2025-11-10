xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า +3.12 จุด มูลค่าซื้อขาย 15,577.66 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลาดหลักทรัพย์ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 3.12 จุด หรือ +0.24% ที่ระดับ 1,306.03 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 15,577.66 ล้านบาท