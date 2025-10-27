xs
ราคาทองคำครั้งที่ 5 ขึ้น 100 บ. รูปพรรณขายออก 63,800 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 11.57 น. ครั้งที่ 5 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,900.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 63,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,640.56 บาท