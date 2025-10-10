xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 28 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 62,350 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.20 น. ครั้งที่ 28 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 61,550.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,450.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 62,350.00 บาท รับซื้อบาทละ 60,215.52 บาท