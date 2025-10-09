คนไทยกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเฉลี่ย 57 ซอง/คน เป็นรองแค่เวียดนาม-เกาหลีใต้

สมาคมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโลก (WINA) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโอซากา เปิดเผยผลการสำรวจประเทศที่บริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากที่สุดในปีที่ผ่านมา พบว่าคนไทยบริโภคบะหมี่กึ่งฯ รวม 4.08 พันล้านซอง คิดเป็นจำนวนเฉลี่ย 57 ซองต่อคน มากเป็นอันดับสามของโลก เป็นรองเพียงเวียดนามและเกาหลีใต้
ข้อมูลจาก WINA ซึ่งเผยแพร่ในวันนี้ (9 ต.ค.) ระบุว่า ในปี 2567 เวียดนาม ซึ่งมีประชากร 100 ล้านคน บริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรวม 8.14 พันล้านซอง คิดเป็นจำนวนเฉลี่ย 81 ซองต่อคน มากที่สุดในโลก
ส่วนเกาหลีใต้ ซึ่งมีประชากร 51.75 ล้านคน บริโภค “รามยอน” รวมทั้งสิ้น 4.1 พันล้านซอง หรือคิดเป็น 79.2 ซองต่อคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเป็นอันดับสองของโลก ทั้งนี้ เกาหลีใต้เคยครองแชมป์บริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่อหัวมาอย่างยาวนานจนถึงปี 2563 แต่ได้ถูกเวียดนามแซงหน้าไปตั้งแต่ปี 2564
เมื่อพิจารณาจากการบริโภคต่อหัว ประเทศที่บริโภคบะหมี่กึงสำเร็จรูปสูงสุด 10 อันดับแรกเรียงตามลำดับ ได้แก่ เวียดนาม 81 ซอง เกาหลีใต้ 79.2 ซอง ไทย 57 ซอง เนปาล 54 ซอง อินโดนีเซีย 52 ซอง ญี่ปุ่นและมาเลเซีย 47 ซองเท่ากัน ไต้หวัน 40 ซอง, ฟิลิปปินส์ 39 ซอง และจีน (รวมฮ่องกง) อยู่ที่ 31 ซอง
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามปริมาณการบริโภครวม จีนและฮ่องกงยังคงเป็นตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยจำนวน 43.8 พันล้านซอง อินโดนีเซีย 14.37 พันล้านซอง อินเดีย 8.32 พันล้านซอง เวียดนาม 8.14 พันล้านซอง ญี่ปุ่น 5.9 พันล้านซอง สหรัฐอเมริกา 5.15 พันล้านซอง ฟิลิปปินส์ 4.49 พันล้านซอง เกาหลีใต้ 4.1 พันล้านซอง ไทย 4.08 พันล้านซอง และไนจีเรีย 3 พันล้านซอง
การบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แตะระดับ 123.07 พันล้านซอง โดยนักวิเคราะห์มองว่า สาเหตุหลักมาจากการที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นอาหารที่หาทานง่ายและราคาไม่แพง โดยเฉพาะในยามที่หลายประเทศทั่วโลกเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลให้ข้าวยากหมากแพง ค่าครองชีพสูง
ผลสำรวจแสดงให้เห็นข้อมูลที่น่าสนใจคือ การบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศแถบเอเชียซึ่งมีวัฒนธรรมการรับประทานก๋วยเตี๋ยวหรืออาหารประเภทเส้นนั้น มีปริมาณต่อหัวอยู่ในระดับสูง ในทางตรงกันข้าม ตัวเลขนี้ยังคงต่ำกว่า 10 ซองในหลายประเทศแถบยุโรป
อย่างไรก็ดี แม้การบริโภคในยุโรปยังต่ำ แต่พบว่าแนวโน้มความต้องการกำลังเติบโตขึ้น ด้วยอานิสงส์จากกระแสความนิยมของ K-pop และ K-food ที่โด่งดังไปทั่วโลก
ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรายใหญ่ของเกาหลีใต้อย่าง นงชิม (Nongshim Co.) เจ้าของแบรนด์ "Shin Ramyun" และ ซัมยัง ฟู้ดส์ (Samyang Foods Co.) เจ้าของบะหมี่รสเผ็ดแบรนด์ "Buldak" มองเห็นความต้องการสินค้าในตลาดต่างประเทศพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยซัมยัง ฟู้ดส์ ประกาศเมื่อวันที่ 24 ก.ย. ที่ผ่านมาว่า ยอดขายสะสมของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป "Buldak Bokkeum Myun" ทะลุ 8 พันล้านซองแล้ว ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับตัวเลขขององค์กรการค้าการเกษตรกรรมและการประมงเกาหลี (Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation หรือ aT) ที่ระบุว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน ปีนี้ การส่งออกรามยอนของเกาหลีใต้พุ่งขึ้นถึง 24.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 1.6 ล้านล้านวอน (ราว 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)