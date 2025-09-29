xs
ราคาทองคำครั้งที่ 14 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 59,050 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 13.50 น. ครั้งที่ 14 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 58,250.00 บาท รับซื้อบาทละ 58,150.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณขายออก 59,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 56,986.44 บาท