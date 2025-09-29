xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 300 บาท รูปพรรณ ขายออก 58,500 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.04 น. ปรับขึ้น 300 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 57,600.00 บาท ขายออกบาทละ 57,700.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 56,440.68 บาท ขายออกบาทละ 58,500.00 บาท