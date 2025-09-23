xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 15 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 57,800 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 15 เมื่อเวลา 17.15 น. ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 56,900.00 บาท ขายออกบาทละ 56,700.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 55,758.48 บาท ขายออกบาทละ 57,800.00 บาท