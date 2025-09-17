xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองปรับแล้ว 5 ครั้ง [-300] รูปพรรณขายออก 55,900 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 15.50 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 5 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 300 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 55,000 บาท ขายออกบาทละ 55,100 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 53,893.80 บาท ขายออกบาทละ 55,900 บาท