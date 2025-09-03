xs
xsm
sm
md
lg

"อนุทิน"ลงนามข้อตกลงร่วมระหว่างพรรคประชาชนกับภูมิใจไทยแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มีรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้ลงนามข้อตกลงร่วมระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทย กรณีการเลือกบุคคลไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี