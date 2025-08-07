xs
หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 6.17 จุด มูลค่าซื้อขาย 8,409.72 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้า อยู่ที่ 1,270.64 จุด ปรับขึ้น  6.17 จุด หรือ 0.49% มูลค่าซื้อขาย 8,409.72 ล้านบาท