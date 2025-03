ทูต ณ กรุงโซล เยี่ยมคนไทยบาดเจ็บจากเหตุเครื่องบินรบเกาหลีใต้ทิ้งระเบิดผิดพลาด ขอให้ชดเชยเยียวยา

주한태국대사관 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล Royal Thai Embassy, Seoul รายงานว่า นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เดินทางไปเยี่ยมหญิงไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เครื่องบินรบของกองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี ทิ้งระเบิดผิดพลาดในการฝึกซ้อมรบร่วมระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี-สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 68 โดยปัจจุบันทางการสาธารณรัฐเกาหลี ได้จัดให้หญิงไทยดังกล่าวพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลของกองทัพสาธารณรัฐเกาหลีที่เมืองซองนัม จังหวัดคย็องกี



เอกอัครราชทูตธานีฯ ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจหญิงไทยที่เพิ่งฟื้นตัวหลังได้รับการผ่าตัด และได้นำกระเช้าผลไม้ ของใช้จำเป็น พร้อมยาสามัญประจำบ้านไปมอบให้ด้วย



กองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี ได้ขอโทษต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อพลเรือนผ่านสื่อมวลชนและกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุ พร้อมสัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น



เอกอัครราชทูตฯ อยู่ระหว่างขอเข้าพบผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี และ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอรับคำอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ มาตรการชดเชยเยียวยาและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต



Ambassador Tanee visits a Thai national injured after ROK Air Force fighter jets mistakenly dropped bombs during live-fire drills.



On 10 March 2025, H.E. Mr. Tanee Sangrat, Ambassador of Thailand to the ROK, visited a Thai woman who was injured after two ROK fighter jets mistakenly dropped bombs outside a training range during joint US-ROK live-fire drills in area of Pocheon City on 6 March 2025.



At present, the Thai injured woman has been receiving treatment provided by the ROK Armed Forces Capital Hospital in Seongnam, Gyeonggi Province.



Ambassador Tanee visited and gave moral support to a Thai woman who has just recovered from surgery and brought a Thai mango basket, essential items, and nonprescription medicines to her.



The ROK Air Force earlier apologized for the damage to civilians via media and is investigating the cause of accident and vowed to compensate for overall damage.



Ambassador is seeking for an appointment to meet and learn from high-ranking Commander of the ROK Air Force and Ministry of Foreign Affairs about explanation on details of the incident, compensation, and other related matters, including finding preventive measures to avoid the recurrence of this incident in the future.