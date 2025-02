“หมอธีระ”เผยงานวิจัยพบการดื่มกาแฟเป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงโรคต่างๆ

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า กาแฟ...



วารสาร Scientific American เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา มีบทความเกี่ยวกับประโยชน์ของการดื่มกาแฟ โดยอ้างอิงถึงงานวิจัยจากทีมงานของอิตาลีและอเมริกา ที่เผยแพร่ในวารสาร Nature Microbiology เมื่อพฤศจิกายน 2024



พบว่า ในกลุ่มประชากรที่ดื่มกาแฟเป็นประจำนั้น พบว่าจะตรวจพบแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า Lawsonibacter asaccharolyticus ในทางเดินอาหารมากขึ้น



แบคทีเรียนี้ได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มแบคทีเรียที่ดี และจากการศึกษาตัวอย่างเลือดในอาสาสมัครจำนวนหนึ่ง ก็พบว่ามีสารประเภท quinic acid เพิ่มขึ้น ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม polyphenol ซึ่งเป็นประเภท antioxidant ช่วยลดกระบวนการอักเสบ และมีสาร hippurate ซึ่งบ่งถึงสถานะสุขภาพของทางเดินอาหารที่ดี



นักวิทยาศาสตร์ประเมินว่า การที่มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นว่าการดื่มกาแฟอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ อาทิ โรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็งลำไส้ใหญ่นั้น กลไกเกี่ยวกับแบคทีเรียในลำไส้ หรือ Microbiome ก็อาจมีส่วนเกี่ยวข้องก็เป็นได้



อย่างไรก็ตาม คงต้องมีการศึกษากันเพิ่มเติมต่อไป เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดแจ้งยิ่งขึ้น



อ้างอิง

1. Coffee consumption is associated with intestinal Lawsonibacter asaccharolyticus abundance and prevalence across multiple cohorts. Nature Microbiology. 18 November 2024.

2. Coffee Boosts Beneficial Gut Bacterium. Scientific American. 10 February 2025.