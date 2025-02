รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า การกินแบบ Vegetarian กับไขมันในเลือด



LDL ลงราว 10%



Apolipoprotein B ลงราว 14%



อย่างไรก็ตาม ควรชั่งน้ำหนักของผลที่คาดหวังกับผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วย



ส่วนตัวแนะนำว่าควรกินอาหารให้ครบหมู่นะครับ



อ้างอิง

Vegetarian or vegan diets and blood lipids: a meta-analysis of randomized trials. European Heart Journal. 24 May 2023.