“หมอธีระ”เผยวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้อย่างมาก

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า วัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก



ประโยชน์ของวัคซีนได้รับการพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนอย่างไม่ต้องสงสัย



สามารถลดอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งปากมดลูกไปได้อย่างมาก



งานวิจัยจากประเทศสวีเดน ศึกษาในกลุ่มประชากรกว่า 1.67 ล้านคน ชี้ให้เห็นว่า incidence rate ratio 0.12 (95% CI, 0.00 to 0.34) หากฉีดก่อนอายุ 17 ปี และ 0.47 (95% CI, 0.27 to 0.75) หากฉีดในช่วงอายุ 17-30 ปี



เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ New England Journal of Medicine ปี 2020



อ้างอิง

HPV Vaccination and the Risk of Invasive Cervical Cancer. NEJM. 20 September 2025.