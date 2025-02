"สมชาย"เชื่อหากมีพรรคใดแถลงนโยบายปราบคอร์รัปชั่นในภาครัฐเป็นวาระเร่งด่วน ชี้คงได้รับเลือกถล่มทลายแน่

นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ประเทศไทยทำได้ #แค่ฝัน



การปราบคอร์รัปชั่นในจีน

กมล กมลตระกูล



ระบอบการปกครองของจีนตั้งแต่ยุคฮ่องเต้ครองเมือง มีการคอร์รัปชั่น รับสินบาทคาดสินบนมาตลอดโดยขันที แม่ทัพ และขุนนางชั้นผู้ใหญ่



การคอร์รัปชั่นกลายเป็นวัฒนธรรมของชนชั้นปกครองที่ตกทอดมาถึงการปกครองแบบประชาธิปไตยจากฐานรากในปัจจุบัน ซึ่งมีการเลือกตั้งผู้บริหารทุกระดับจากท้องถิ่นสู่คณะกรรมการพรรค และประธานพรรค



เมื่อ ฉี จิ้นผิง ได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรค และต่อมาควบตำแหน่งประธานาธิบดี และผู้นำสูงสุดของพรรคในปี 2012



นโยบายแรกๆที่ฉี จิ้นผิง แถลงและดำเนินการคือ “ การปราบคอรัปชั่นทุกระดับตั้งแต่เสือจนถึงแมลงวัน( Tigers and flies)”



ฉี จิ้นผิง กล่าวว่า ”การคอร์รัปชั่นของภาครัฐทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธา นำไปสู่การสิ้นพรรค และสิ้นชาติในที่สุด ”



ความหมายของ ฉี จิ้นผิง คือ เมื่อประชาชนเสื่อมศรัทธา ไม่มีแบบอย่างให้เห็น ก็จะไม่มีใครคิดถึงผลประโยชน์ของชาติ และผลประโยชน์ของสาธารณะ นั่นคือ การนำไปสู่การสิ้นชาติ



ตัวชี้วัดที่ศาลจีนใช้ในการตัดสินประหารชีวิตข้ารัฐการหรือ สมาชิกพรรค คือการคอร์รัปชั่น การรับสินบนหรือเงินทอนเป็นเงินมากกว่า 3 ล้านหยวน หรือ 15 ล้านบาท (Three million renminbi, or $463,000)



สำนักข่าว บีบีซี รายงาน ว่า ภายใน 3 ปี ที่ ฉี จิ้นผิง เริ่มรณรงค์การปราบปรามการคอรัปชั่นทั่วประเทศ มีเจ้าหน้าที่หรือข้ารัฐการของรัฐกว่า 1 ล้านคนถูกลงโทษ หรือปลดออก หรือถูกจำคุก ซึ่งมีทั้งนายทหาร ซีอีโอ บริษัท และนายธนาคารที่ให้สินบนเจ้าหน้าที่



มีผู้ต้องหาที่ขนเงินหลบหนีออกนอกประเทศ 409 คน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม การถูกจำคุก หรือประหารชีวิต กลายเป็นจีนสีเทากระจายไปยังประเทศต่างๆทั่วทั้งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย พม่า กัมพูชา ฟิลิปปินส์ หลายคนใช้เงินซื้อสัญชาติ และได้พาสปอร์ตประเทศนั้นๆ



จากการเริ่มรณรงค์จนถึงปี 2023 มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงไม่ต่ำกว่า 120 คนที่ถูกลงโทษประหารชีวิตไปแล้ว รวมทั้งนายทหารระดับสูงหลายสิบคน



มีข้ารัฐการอีกไม่ต่ำกว่า 2.3 ล้านคนที่ถูกตัดสินจำคุกลดหลั่นกันไปตามแต่ความหนักเบาของคดี (Wikipedia)



ในปี 2013 นาย Liu Zhijun รัฐมนตรีกระทรวงรถไฟถูกศาลตัดสินประหารชีวิตด้วยข้อหารับเงินทอนเป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท



ในปีเดียวกันนี้ นาย Zhou Yongkang.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ถูกศาลตัดสินประหารชีวิตด้วยข้อหารับสินบนทั้งสิ้นเป็น จำนวน 800 ล้านบาทในขณะอยู่ในตำแหน่ง ( Time magazine)



ตามรายงานของบีบีซี ในเดือนกันยายน 2022 อดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงความมั่นคงภายใน หรือมหาดไทยของจีน ชื่อ Fu Zhenghua ถูกศาลตัดสินประหารชีวิต ในข้อหารับสินบน(ถุงขนม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น กว่า 500 ล้านบาท



ทหารก็ไม่ถูกละเว้น เพราะระบบการบริหารของจีน กองทัพต้องขึ้นต่อการควบคุมของฝ่ายการเมือง คือพรรค ซึ่ง ฉี จิ้นผิง เป็นผู้นำ



นิตยสาร Asia Sentinel รายงานเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2023 ว่า นายพล Li Yuchao,ผู้บัญชาการกองกำลังขีปนาวุธของจีน อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ Qin Gang และผู้เกี่ยวข้องอีก 70 รายถูกจับและสอบสวน ในข้อหารับสินบนต่างชาติแลกกับการให้ข้อมูลความลับทางทหาร และทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยรับเงินทอน



ทั้งคู่ถูกตัดสินประหารชีวิต โดยไม่มีการแถลงข่าว เนื่องจากมีตำแหน่งสูงในรัฐบาลจึงไม่ต้องการให้เกิดความปั่นป่วน



ยังมีคดีและรายชื่อเจ้าหน้าที่หรือข้ารัฐการ นายทหาร สมาชิกพรรค ผู้บริหารธนาคาร นักธุรกิจที่ให้สินบนหรือรับสินบน อีกมากมายที่ถูกปลดออก ถูกจำคุก ถูกประหารชีวิตที่เป็นข่าวในรอบหลายปีที่ผ่านมาอีก รายชื่อข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง



ตามรายงานของ UNODC ระบุว่าเจ้าของบ่อนพนัน บ่อนออนไลน์ บ่อนพนันกีฬา แก๊งส์ คอลเซนเตอร์ หรือแก๊งอาชญากรที่ก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ และมีฐานการปฏิบัติการอยู่ตามชายแดนพม่า กัมพูชา และลาว ล้วนมีส่วนเชื่อม หรือเป็นหุ้นส่วนโยงกับจีนสีเทาที่หนีออกมาด้วย



ตัวอย่างของการสิ้นชาติอันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีสาเหตุมาจากการคอร์รัปชั่น



การสิ้นชาติไม่ใช่วาทกรรม มีตัวอย่างรูปธรรมให้เห็นได้อีก เช่น การคอร์รัปชั่นในการออกเอกสาร ส.ป.ก. ส.ป.ก.บิน ส.ป.ก.ปลอม ทับที่ป่าสงวน หรืออุทยานแห่งชาติ ซึ่งป่าเมืองไทยเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยละ 25 จากมาตรฐานที่ต้องมีร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ซึ่งควรยกเลิกกฎหมาย ส.ป.ก. อย่างสิ้นเชิงเพื่อแก้ปัญหานี้ที่ต้นตอ



ผลคือจะทวีภาวะโลกร้อน เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรง นี่ คือการสิ้นชาติอันมีต้นเหตุมาจากการคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ



อีกตัวอย่างหนึ่ง การสิ้นชาติทางด้านการล้มละลายทางเศรษฐกิจ เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะคนมีสีไปรับส่วยบ่อนการพนันออนไลน์ หรือการพนันออนไลน์ ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ติดการพนัน ไม่สนใจเรียน ไม่สนใจทำงาน จึงส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมไม่เติบโต



การสิ้นชาติอย่างที่ 3 คือ คนไทยไม่มีสิทธิในแผ่นดินและทรัพยากรของแผ่นดิน เช่น ที่ดินชายหาดสวยงามซึ่งห้ามออกโฉนด แต่ต่างชาติได้ครอบครอง สร้างโรงแรม หรือรีสอร์ต หรือบ้านหรู แล้วกั้นรั้วห้ามคนไทยเดินผ่าน



หรือ ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทองคำ โปแตซ น้ำมัน ก๊าซ และสินแร่อื่นๆเมื่อค้นพบหรือมีการนำมาใช้ เจ้าของกลับเป็นภาคเอกชนหรือบริษัทต่างชาติ คนไทยไม่มีสิทธิ ไม่ได้ประโยชน์จากสมบัติของแผ่นดินที่ตนเป็นเจ้าของร่วมในนามของรัฐชาติ นี่ คือการสิ้นชาติที่เป็นรูปธรรมอีกตัวอย่างหนึ่ง



ยังไม่มีพรรคการเมืองใดที่แถลงนโยบายว่าจะปราบคอร์รัปชั่นในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติและเร่งด่วน



หากมีคงได้รับเลือกอย่างถล่มทลายแน่นอน ครับ