รมว.แรงงานกล่าวบนเวทีโลก OECD เชื่อมั่นลงทุนพัฒนามนุษย์ เปลี่ยนโลกได้อย่างรวดเร็ว

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี OECD หัวข้อ ขอบเขตใหม่สำหรับนโยบายสังคม : การลงทุนในอนาคต OECD Ministerial meeting New Frontiers for Social Policy : Investing in the Future OECD ที่กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวานนี้ (14 ก.พ.)



นายพิพัฒน์ กล่าวในการประชุมรัฐมนตรี OECD ต่อสมาชิก OECD และคณะ พร้อมได้ร่วมประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การจัดหาเงินทุนอย่างยั่งยืนในการคุ้มครองทางสังคม โดยมีหัวหน้าคณะผู้แทน จากสเปน เอสโตเนีย ลัตเวีย เม็กซิโก นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส ว่า ประเทศไทยเชื่อมั่นการลงทุนทางสังคมด้านทรัพยากรมนุษย์ มีความสำคัญ และการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นหนึ่งในวิธีที่ยั่งยืนที่สุดในการเผชิญกับความท้าทายในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงาน เราดูแล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแรงงาน ด้านทักษะ และเทคโนโลยี แบ่งเป็น 5 ประเด็น คือ



1. พัฒนาแรงงานรองรับเศรษฐกิจใหม่ - เน้น Upskilling & Reskilling เตรียมแรงงานให้พร้อมสำหรับ AI, Digital Economy และ Green Economy



2. นโยบายแรงงานที่ยั่งยืน – รับมือสังคมสูงวัย, พัฒนาระบบประกันสังคม บำนาญชราภาพ, ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และปรับปรุงสวัสดิการแรงงาน



3.บทบาทของไทยในตลาดแรงงานโลก – ดึงดูดแรงงานทักษะสูง, บริหารแรงงานข้ามชาติอย่างมีประสิทธิภาพ



4.ความท้าทายในอนาคต – ปรับตัวกับ Gig Economy, AI และการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการจ้างงาน



5.ความร่วมมือระหว่างประเทศ – เรียนรู้จากแนวทาง OECD และส่งเสริมการลงทุนที่พัฒนาแรงงานไทย