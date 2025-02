นายกฯ ชวน ปชช.ร่วมงาน Bangkok Design Week 2025 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมงานเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2568 (Bangkok Design Week 2025) ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ถ.เจริญกรุง เขตบางรัก ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ภายใต้ธีม “Design Up+Rising: ออกแบบพร้อมบวก+” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเทศกาลสร้างสรรค์ระดับนานาชาติของไทยให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมกลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) รวมทั้งยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากล



มีนิทรรศการที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศการข้าว-สาร-เสก/Up (RICE) ing เฟ้นหาความพิเศษของข้าวไทยผ่านกระบวนการชิม บูธจินตะไอศกรีม นำเสนอไอศกรีมจากข้าวไทย 4 สี ได้แก่ ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวแดง และข้าวดำ จากชาวนาอินทรีย์แปลงเล็กทั่วประเทศ เป็นต้น



จากนั้น ขึ้นขบวนรถสามล้อไฟฟ้าไปยังบ้านเลขที่ 1 ชมนิทรรศการ STITCH Rhythm of the Threads Exhibition การแสดงผลงานหัตถศิลป์ระดับสูง โดย SIRIVANNAVARI Atelier and Academy ซึ่งเป็นครั้งแรกที่แบรนด์ SIRIVANNAVARI โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเปิดพื้นที่พิเศษใจกลางย่านเจริญกรุงให้ผู้ชื่นชอบงานศิลปะและแฟชั่นได้สัมผัสกับความวิจิตรของงานปักชั้นสูงที่ผสานความเป็นไทยเข้ากับเทคนิคการปักแบบฝรั่งเศสอย่างลงตัว



ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ ‘STITCH’ Rhythm of the Threads Exhibition by SIRIVANNAVARI Atelier and Academy ได้ทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ บ้านเลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 30 ตั้งแต่ เวลา 11.00-20.00 น. ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2568