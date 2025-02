วาเลนไทน์ปีนี้ 5 เขตดังรับจดทะเบียนสมรส "บางรัก" ยังฮิตสุด

นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ (ศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์) วันวาเลนไทน์ เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่คู่รักจะแสดงความรักต่อกันด้วยการจดทะเบียนสมรส เพื่อเป็นการยืนยันความรักที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ กรมการปกครอง โดยสำนักทะเบียนแต่ละแห่งได้จัดกิจกรรมเพิ่มความสนุกสนาน และความประทับใจ เช่นที่สำนักงานเขตบางรัก จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ "รักล้ำค่า ดุจอัญมณี ที่ บางรัก" ให้บริการจดทะเบียนสมรสสำหรับคู่รักทุกเพศและทุกวัย ณ อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ (JTC) ซอยสีลม และเปิดรับจองคิวออนไลน์ สำหรับคู่รัก 999 คู่ ที่ต้องการจดทะเบียนสมรสในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. นอกจากนี้ ยังมีทะเบียนสมรสทองคำ ซึ่งทุกชั่วโมงจะมีการจับสลาก เพื่อมอบทะเบียนสมรสทองคำ จำนวน 14 ฉบับ สำหรับคู่รักที่ต้องการจดทะเบียนกับชาวต่างชาติ ต้องยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางรัก ในวันเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.)



สำนักงานเขตจตุจักร ร่วมกับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จัดงาน Love In The Sky 2025 พาคู่รัก 30 คู่ เหินฟ้า จดทะเบียนสมรสบนรถไฟฟ้า (สายสีแดง) ครั้งแรกของโลก



สำนักงานเขตหลักสี่ จัดกิจกรรม "ครองเรือน ครองรัก ที่หลักสี่ Nurturing Love at Lak si" จัดจดทะเบียนสมรสภายในสวนรักษ์หลักสี่ Infinity Park สวน 15 นาที หน้าสำนักงานเขต ซึ่งเป็นการจดทะเบียนสมรสในสวนเป็นครั้งแรกของเขต พร้อมการแสดงดนตรี พาคู่รักร่วมทำบุญและลอดซุ้มประตู ณ วัดหลักสี่ พระอารามหลวง



สำนักงานเขตบางซื่อ เชิญคู่รักมาร่วมจดทะเบียนสมรสเพื่อเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์ ณ ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.



สำนักงานเขตบางขุนเทียน : จัดกิจกรรม "คู่รัก เป็น "คู่สมรส" จดทะเบียนสมรสที่ Central Rama นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น Heart Installation : จุดถ่ายรูปสุดโรแมนติก Café of Love: สัมผัสกับขนมหวานและเครื่องดื่ม Marriage Registration: จดทะเบียนสมรสกับเขตบางขุนเทียน Love Song: ดนตรีคลาสสิกสุดโรแมนติก Couples Fitness Challenge: กิจกรรมออกกำลังกายสำหรับคู่รัก Flower: ร้านขายดอกไม้ เป็นต้น



นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมวันวาเลนไทน์ ปี 2568 ในสถานที่ต่างๆ ได้แก่



1) สยามสแควร์: จัดเทศกาล "SIAM VALENTINE 2025" วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 11.00-22.00 น. โดยจะมีการติดสติกเกอร์หัวใจขนาดใหญ่ให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกัน



2) หอภาพยนตร์ จังหวัดนครปฐม : งาน Night@Maya City มายาราตรี ตั้งแต่วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 17.00-21.00 น. พร้อมการประดับไฟสีสันสวยงาม นิทรรศการภาพยนตร์ ดนตรีสด และกิจกรรมต่างๆ เข้าชมฟรี



3) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี: ชวนร่วมกิจกรรม "ชมพูชมใจ Valentine Night Museum" วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป มีการเปิดพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ดูหนัง (รัก) ฟังเพลง (เลิฟ) และกิจกรรม Art & Craft



4) สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี : จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง พร้อมขบวนแห่ขันหมาก และของที่ระลึกภายในงาน เปิดให้คู่รักทุกเพศ รวมถึง LGBTQ+ เข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2568 และสถานที่อื่นๆ อีกมากมาย



นางสาวศศิกานต์ กล่าวว่า รัฐบาลขอแสดงความยินดีกับคู่รักทุกคู่ที่ได้จดทะเบียนสมรส ซึ่งเป็นการยืนยันความรักที่ถูกต้องตามกฎหมาย และสนับสนุนความเท่าเทียมในการสมรส เพื่อให้ทุกความรักได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ



ทั้งนี้ จากรายงานของกรมการปกครอง เผยสถิติการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมวันแรกทั่วประเทศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2568 ณ เวลา 16.30 น. มีจำนวนคู่สมรสเท่าเทียม 1,754 คู่ แบ่งเป็นคู่สมรส ชาย-ชาย 579 คู่ คู่สมรส หญิง-หญิง 1,175 คู่ และคู่สมรส ชาย-หญิง 962 คู่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,705 คู่ และคาดว่า วาเลนไทน์นี้ จะมีคู่สมรสเท่าเทียม มาจดทะเบียนเป็นจำนวนมาก