นายกฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชน จัตุรัสเทียนอันเหมิน

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชน จัตุรัสเทียนอันเหมิน โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นายพลกองทัพที่ 1 แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นายจาง เจี้ยนตง (Mr.Zhang Jiandong) รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำกรุงปักกิ่ง พร้อมด้วย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวมหาดไทย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพี่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และประธานผู้แทนการค้าไทย ร่วมพิธี



เมื่อลงจากรถยนต์ วงดุริยางค์ทหารบรรเลงเพลงชาติไทยและเพลงชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนตามลำดับ จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินตามนายทหารเกียรติยศฝ่ายจีน ซึ่งเป็นผู้เชิญพวงมาลา ไปยังจุดวางพวงมาลา โดยเดินผ่านแถวทหารเกียรติยศ และขึ้นบันไดไปยังด้านหน้าอนุสาวรีย์วีรชน ขณะนั้น วงดุริยางค์ทหารบรรเลงเพลง Flowers to the Heroes



นายทหารเกียรติยศฝ่ายจีน เชิญพวงมาลาไปวาง ณ ขาตั้ง นายกรัฐมนตรียืนสงบนิ่งเบื้องหน้าอนุสาวรีย์วีรชน ขณะนั้น วงดุริยางค์ทหารบรรเลงเพลง Tribute to the Heroes หลังเสร็จสิ้น นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินลงจากอนุสาวรีย์วีรชน และเดินทางออกจากจัตุรัสเทียนอันเหมิน