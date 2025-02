“หมอดื้อ”เผยการนอนตรงเวลาสม่ำเสมอ เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการมีสุขภาพดี

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์พิเศษสาขาประสาทวิทยา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า การนอนตรงเวลา สม่ำเสมอ และมีคุณภาพ เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการมีสุขภาพที่ดี



หากนอนไม่เป็นเวลา นอนไม่เพียงพอ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคทางเมตาบอลิก (เช่น เบาหวาน)



การที่นอนไม่พอ แต่มานอนชดเชยตอนหลัง ก็พอจะมีประโยชน์บ้าง แต่รักษาวินัยการนอนให้สม่ำเสมอตั้งแต่ต้นย่อมดีกว่า



อ้างอิง

The importance of sleep regularity: a consensus statement of the National Sleep Foundation sleep timing and variability panel. Sleep Health. December 2023.