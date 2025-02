ME Records ชี้แจงกรณีพนักงานร้านกระเป๋าถูกไล่ออก หลังถูก"เอ๊ะ จิรากร"คอมเพลน

ME Records ชี้แจงประเด็นที่มีการเผยแพร่ในโซเชียล ระบุว่า จากประเด็นบนโลกโซเชียล ที่ได้มีการกล่าวถึงศิลปิน 'เอ๊ะ จิรากร' กรณีมีการใช้บริการที่ร้านกระเป๋าแห่งหนึ่งจนเป็นเหตุให้มีการถกเถียงกันในประเด็นดังกล่าว จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริง ของเหตุการณ์ทั้งหมด ดังนี้



1. 'เอ๊ะ จิรากร' ได้ไปที่ร้านกระเป๋า โดยเข้าไปใช้บริการตามปกติ ในวันที่ 29 มกราคม 2568 เพื่อที่จะไปซื้อกระเป๋าเดินทางโดยได้มีการสอบถามเกี่ยวกับสินค้าตามปกติ แต่ปรากฏว่าไม่ได้

รับการแนะนำเกี่ยวกับสินค้า และการบริการที่ควรเป็นไปอย่างสุภาพเท่าที่ควร



2. ศิลปินมีการแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการผ่านทาง Line Official ของทางร้าน ด้วยเจตนา เพียงต้องการเสนอแนะ และแสดงข้อคิดเห็นเพื่อให้ทางร้านพิจารณาเกี่ยวกับการให้บริการ เพียงเท่านั้น มิได้มีเจตนาให้มีการลงโทษพนักงานแต่อย่างใด



3. สำหรับบทลงโทษที่เกิดกับพนักงาน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางร้านแต่เพียงผู้เดียว

ท้ายนี้ ขอความร่วมมือทุกท่าน ไม่กล่าวพาดพิงศิลปิน 'เอ๊ะ จิรากร' ด้วยข้อความซึ่งไม่ตรง กับความจริงหรือใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม อันอาจทำให้ศิลปิน 'เอ๊ะ จิรากร' เสื่อมเสียชื่อเสียง หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ต้นสังกัดจะขอปกป้องสิทธิของศิลปินตามสมควรต่อไป



ME RECORDS