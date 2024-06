รฟท.นำร่องเปิดทดลองให้บริการ Drive Thru Ticket ที่สถานีลพบุรีแห่งแรก

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้การรถไฟฯ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารล่าสุด การรถไฟฯ ได้ทดลองเพิ่มจุดให้บริการซื้อหรือจองตั๋วโดยสาร และชำระค่าตั๋วโดยสารแบบไดร์ฟทรู ทิคเก็ต (Drive Thru Ticket) ที่สถานีลพบุรีเป็นแห่งแรก เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็ว ในการจองและชำระเงินแก่ผู้โดยสารโดยผู้ใช้บริการไม่ต้องลงจากรถ สามารถชำระค่าตั๋วโดยสารได้ทั้งเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต และการสแกน QR Code ผ่าน Mobile Application ของธนาคาร เริ่มให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ การให้บริการไดร์ฟทรู ทิคเก็ต (Drive Thru Ticket) สถานีรถไฟลพบุรี เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้ใช้บริการสามารถจองตั๋วโดยสารด้วยวิธีง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน1. แอดไลน์ Official ของสถานีรถไฟลพบุรี เพื่อสอบถามรายละเอียดที่นั่งว่างในขบวนหรือโทรศัพท์ 036-411-0222. โอนชำระเงินออนไลน์ (ผ่าน QR CODE หน้าช่อง Drive Thru) หรือเงินสด3. ขับรถมาจองและรับตั๋วที่ตู้ไดร์ฟทรู หน้าสถานีรถไฟลพบุรีขณะเดียวกันผู้ใช้บริการยังสามารถจองและสำรองตั๋วโดยสารได้จากช่องทางจำหน่ายตั๋วอื่นๆ ผ่าน Mobile Application : SRT D-Ticket หรือWebsite https://www.dticket.railway.co.th หรือที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศได้เช่นกัน นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบสถานะ ตำแหน่ง และเวลาในการถึงจุดหมายปลายทางได้จากระบบ TTS (Train Tracking System) https://ttsview.railway.co.th นายเอกรัช กล่าวว่า การรถไฟฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปิดทดลองให้บริการไดร์ฟทรู ทิคเก็ต (Drive Thru Ticket) สถานีรถไฟลพบุรีในครั้งนี้ จะสามารถรองรับความต้องการของผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ โดยในอนาคตการรถไฟฯ มีแผนที่จะขยายการให้บริการไดร์ฟทรู ทิคเก็ต ไปยังสถานีหลักให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อสร้างการบริการที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟลพบุรี หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย