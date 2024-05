นายรัศม์ ชาลีจันทร์ หรือ ทูตรัศม์ ในฐานะตัวแทน กระทรวงการต่างประเทศ หรือ MFA of Thailand ได้ดำเนินการทางการทูต เศรษฐกิจเชิงรุก ระหว่างกล่าวเปิดงานในหัวข้อ Flavours of Opportunities: Nourishing Trade & Investment between Thailand and Latin America & Caribbean เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของไทย - ละตินอเมริกา เอกอัครราชทูต/CDA และภาคเอกชนจำนวน 9 คน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน