“หมอธีระ”เผยผลประเมินความปลอดภัยวัคซีนโควิดในเด็กพบว่าดี

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า ผลประเมินความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 ในเด็ก



วารสาร Nature Communications วันที่ 27 พฤษภาคม 2024 เผยแพร่ผลการประเมินความปลอดภัยการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 ในเด็กอายุ 5-17 ปี จำนวนกว่า 5.1 ล้านคนในประเทศอังกฤษ



วัคซีนที่ใช้มีทั้ง Astrazeneca, Pfizer, และ Moderna



ผลการประเมินพบว่ามีความปลอดภัย ผลข้างเคียงรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นน้อยมาก และจะเห็นได้ว่าปัญหาภาวะรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 นั้นมีมากกว่าที่เกิดจากการรับวัคซีนอย่างชัดเจน



อ้างอิง

Safety outcomes following COVID-19 vaccination and infection in 5.1 million children in England. Nature Communications. 27 May 2024.