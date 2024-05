นายกฯ เตรียมร่วมงาน UBS AIC 2024 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 28 - 29 พ.ค.

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเข้าร่วมงาน UBS Asian Investment Conference 2024 หรือ UBS AIC 2024 ระหว่างวันที่ 28 - 29 พ.ค.67 ตามคำเชิญของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ UBS ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีหัวข้อหลักของงาน คือ “Wisdom: an eye on the past, a view to the future” พร้อมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และนำเสนอนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศ



นอกจากนี้ ยังมีกำหนดเข้าพบหารือกับผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนรายใหญ่ เพื่อหารือถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล เพิ่มโอกาสในการลงทุนในประเทศไทย